Durante muchos años, se ha especulado que el tema “Simplemente amigos” se lo compuso Ana Gabriel a Verónica Castro, con quien, supuestamente, habría tenido una relación amorosa.

Durante uno de los conciertos de su gira “Un deseo más”, con la cual celebra sus 50 años de trayectoria artística, la sinaloense Ana Gabriel habló por primera vez sobre el rumor de que “Simplemente amigos” se la compuso a Verónica Castro.

Ana Gabriel, de 68 años de edad, negó que haya sido dedicada a Verónica Castro: “Esos que hablan, deberían darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen, esta canción la hice porque Dios me la dio y me la dio para ti, para aquel, para aquellos que están allá, para ti, para ustedes”.

Asimismo, María Guadalupe Araujo Yong, nombre verdadero de la cantante, dijo no avergonzarle que digan que se la compuso a Verónica Castro. “Si ustedes creen que es para ella, así será... Pero yo digo que este tema es para mi público”, aclaró.

Para finalizar, Ana Gabriel agregó que la canción “Simplemente amigos” la llevará de una generación a otra, “porque yo veo gente muy joven y esa canción se grabó en el 87, así que gracias por quererla, gracias por cantarla, gracias por regalarla a sus parientes, a sus amigos, a sus hijos, a sus nietos”.