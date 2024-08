El periodista de espectáculos Álex Kaffie se mostró conmovido al revivir el motivo por el que no tiene una buena relación con Ana María Alvarado, pues reveló que tuvo acceso a unas capturas de pantalla donde la comunicadora se expresaba despectivamente de su madre y su aspecto físico, ¿cómo le respondió ella?

En una transmisión en vivo, el periodista confió a la abogada Marcela Torres, conocida por hablar de casos legales de figuras del medio en sus redes sociales, el desafortunado episodio que atravesó con su excompañera de Sale el sol, con quien conducía la sección “Pájaros en el alambre”.

La voz de Kaffie se quebró en cuanto contó a Marcela que había tenido la oportunidad de leer screenshots de una conversación donde Alvarado se expresaba descortésmente de su madre, al hablar de su forma de vestir. “Me enseñaron unas capturas donde se burlaba del aspecto humilde mi mamá, eso sí me dolió mucho, discúlpame pero se burlaba de los zapatos humildes que llevaba mi mamá, eso me dolió mucho de Ana María, ni con las madres ni con los hijos”, precisó.

A raíz de ese suceso, el periodista limitó sus afectos por Ana María, como refrendó en su canal de Youtube Sin Lisonja”: “Tengo esa animadversión, esa repulsión, ese odio a Ana María Alvarado porque yo lo más bonito que tengo es a mi mamá, las mamás son benditas; yo sí te lo digo, Ana María, con las madres no, por favor”.

Además, el columnista indicó que, desde hacía años, Alvarado lo apodó “Moroco Topo”, un personaje animado creado por la compañía Hanna Barbera, también conocido como el Capitán Ardilla. De acuerdo con las declaraciones de Álex, la exlocutora de Todo para la mujer se refería a él con ese apoyo y, no solo ella, sino algunos otros de sus colegas.

“Yo he aprendido a tener la piel dura, yo ya le había pasado muchas, ella fue la que me inventó el apodo de ‘Moroco Topo’, junto a Fabián Lavalle y Verónica Gallardo siempre se referían a mí como ‘Moroco Topo’”, ahondó.

Aclaración

Alvarado ya reaccionó a las declaraciones de Kaffie, las que asegura que no son ciertas, por lo que le propuso que muestre públicamente las capturas que comprueban que lo dicho es verídico. “Eso es lo que dice él, yo lo reto a que muestre esas capturas de pantalla porque, en primera, creo que cuando estábamos en la radio, ni Whatsapp había, entonces está mintiendo”, afirma.

La conductora, a través de su canal, afirmó no conocer a la mamá del periodista. “Yo ni conozco a su mamá, jamás en mi vida la he visto, no he visto una foto, no la conozco, yo no le faltaría al respeto”, precisó.

Además, sugirió que Álex inventa situaciones que, habitualmente, perjudican a compañeras mujeres. “Fíjense cómo es, él inventa cosas, yo creo que ya es mitómano, para ofender y atacar siempre a mujeres, porque el día que habló de un hombre, Christian Rossen le plateó la silla y lo tiró. Con los hombres no se mete”, señaló. “Ya agarró contra de mí un odio, que ya tiene en su mente y en su imaginación y, de repetirse en su cabecita las mentiras cree que son verdad, ¿de dónde sacó esa historia?”, estimó.

A la postre, Alvarado indicó que ha sido Kaffie quien se ha expresado mal de ella en más de una ocasión.