Ana María Pérez nació y creció en Colombia. Desde muy pequeña su sueño fue convertirse en actriz. Al terminar la secundaria se trasladó a Estados Unidos, donde realizó talleres con Anna Strasberg y Juan Pablo Felix.

También tomó cursos en la UCLA (2006) y estudió en el Lee Strasberg Theater Institute Hollywood de 2007 a 2008. Durante esos años, Pérez vivió entre Medellín y Los Ángeles realizando castings en ambas ciudades. Sus primeros trabajos fueron en el teatro estadounidense y la televisión colombiana. En 2004 tomó clases de técnica vocal en el Instituto de Bellas Artes de Medellín.

Su debut como actriz se produjo en 2009, cuando interpretó como Olga en la telenovela Amor en custodia de RCN. Al año siguiente debutó en el cine con The sun always shines (2010), de Christine Lozano. Paralelamente empezó a ganar reconocimiento interpretando a Lucía en A mano limpia (2010-11), dicha producción de RCN fue todo un éxito a nivel nacional e impulso su carrera en diversos escenarios. Ese mismo año, en teatro, Pérez participó en la puesta en escena de The dreamer examines his pillow, en Estados Unidos.

En 2012 , Pérez incursionó como productora con el cortometraje Hysteria, una ficción de seis minutos en la que el mundo esta cerca de su fin. Entre tanto, su trayectoria en la pantalla grande continuó con títulos como City of dead men (2014), con Diego Boneta; Pasos de héroe (2016), de Henry Rincón, y Humanpersons (2018), de Frank Spano.

Simultáneamente, trabajó en televisión en producciones como Francisco, el matemático: Clase 2017 (2017), un reboot de la telenovela de 1999 con el protagonismo de Carlos Torres. Más tarde hizo apariciones en Los Espookys (2018) e interpretó a Manuela en La Primípara (2021). En 2021, Pérez regresó a la televisión como Cindy Williams en El Cartel de los Sapos: el origen. La serie sigue los inicios del Cartel de Cali en los años 60 y 70 y cuenta con actores como Sebastián Osorio, Angélica Blandón, Margarita Reyes y Juan Pablo Urrego.

A principios de 2022, Pérez se unió al elenco de la serie de Caracol televisión Arelys Henao: canto para no llorar. La serie basa su historia en la vida de la cantante de música popular Arelys Henao, autora de éxitos como “Amante y amigo”, “Lo pasado pisado”, “A mi madre” y “Señor prohibido”, interpretada en la por la actriz Mariana Gómez. En la serie, Pérez encarna a María Ruiz de Henao, la mamá de Arelys durante los primeros episodios y todo el contenido basado en el pasado.

Como productora, Pérez produjo en 2015 la serie web This is only temporary y el corto The last descendant, ambas producciones en habla inglesa.