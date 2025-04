La primera actriz Ana Martín no tuvo reparo en revelar que en su carrera hubo un periodo en el que estuvo vetada del cine por no aceptar salir con el presidente de México.

En entrevista con el podcast de Jordi Rosado, la famosa señaló que tuvo una racha complicada cuando la pusieron en “la lista negra” por haberle negado una cita romántica al mandatario Luis Echeverría, quien gobernó el país durante 1970 y hasta 1976, cuando Ana Martín tenía 24 años.

Sin trabajo

La contundente decisión de decirle que no le costó a Martín que la dejaran sin trabajo en el cine por al menos cinco años. “Me fui a mi cuarto a dormir y eran como las cinco o seis, suena el teléfono y me dice ‘hola, qué tal, ¿cómo está?’. Y yo ‘¿quién habla?’, y él ‘Luis Echeverría. Te invito a Los Ángeles en mi avión, ahorita, ¿te vienes conmigo?’. Y le dije ‘usted me está faltando al respeto porque no le dije en qué cuarto estaba, y no tiene por qué hablarme a estas horas y menos me voy a ir con usted’, y le colgué”, contó.

Lejos del cine por esta decisión que tomó, se fue a hacer televisión gracias a que Emilio Azcárraga le abrió las puertas de su empresa (Televisa) para darle trabajo en telenovelas, recordó la actriz.