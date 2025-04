Ana Martín habla de maternidad

Ana Martín siempre ha sido un enigma para su público, y es que, a pesar de ser una leyenda de la televisión mexicana, pocos son los detalles que se conocen sobre su vida personal; especialmente sobre su decisión de no casarse ni tener hijos.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, la actriz profundizó en las razones que la llevaron a hacer a un lado la maternidad y entre estas, reveló, que aunque las relaciones que tuvo en su vida fueron significativas, nunca perduraron, pues la monotonía terminaba por enfriarlas. “Lo cotidiano se los acababa o se metían en mi carrera. No les daba seguridad. La cotidianidad es muy pesada; es maravillosa. No estoy en contra de la familia. Pero para mí, para Ana, era algo horrible”, dijo.

Desde el inicio de sus relaciones, Martín era clara con sus expectativas. Siempre dejó en claro tres reglas fundamentales para cualquier pareja: no casarse, no tener hijos y no permitir que su carrera se viera afectada por su vida sentimental. Sin embargo, esos límites no fueron comprendidos por sus parejas, lo que generó conflictos a lo largo del tiempo. “Si no era Marilyn Monroe, simplemente no les daba seguridad. Aparte, ya empezaban las banderitas rojas… Yo nunca duré con alguien más de tres años y medio. Eso sí, jamás me engañaron”, reveló.

En cuanto a la maternidad, confesó que, de haber decidido tener hijos, hubiera sido solo con un hombre que además de ser su pareja, fuera su mejor amigo, pues consideraba que una relación sólida era esencial para criar a un hijo de forma sana y estable.

“Si llego a tener un hijo, va a ser con el hombre que más ame, va a ser con mi mejor amigo porque nunca nos vamos a pelear. Los niños son como esponjitas, como semillitas, y vamos a hacer que el tronco crezca fuerte, que sea libre, y eso solo con un amigo”, señaló.

A lo largo de la conversación, la actriz también reflexionó sobre la responsabilidad que implica traer una vida al mundo, algo para lo que jamás se sintió preparada. “No estoy preparada, no sé cómo voy a ser como madre. Tiene que ser con un amigo, porque tendría que dedicarle todo el tiempo y yo dije ‘no voy a traer una vida al mundo’”, aseguró.

La protagonista de El pecado de Oyuki afirmó que no se arrepiente de nada; incluso, con el tiempo, comprendió que su elección fue la correcta y eso le ha dado paz.