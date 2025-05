Ana Martín, una mujer sin ataduras

A sus 78 años, Ana Martín no vive del recuerdo, no pide permiso, ni da explicaciones. Habla con una voz serena pero firme; ha aprendido a decir lo que piensa sin levantar la voz, con elegancia. En un mundo que castiga la libertad femenina ella siempre se ha plantado sin dudar. A contracorriente: rebelde, elegante, seductora. Suele reírse de los prejuicios que ha esquivado de cerca. Confiesa, sin reparos, su decisión eterna de amar con intensidad y vivir sin arrepentimientos.

En oraciones es difícil separar a la actriz de la persona real, y esto ocurre porque en Ana Martín ambas se funden con naturalidad. Nació en los camerinos y carpas, hija de Jesús Martínez, “Palillo”, un comediante con conciencia política que enfrentó la censura con humor. Creció entre bambalinas, rodeada de aplausos, impulsada por una abuela que le enseñó que los sueños también se heredan.

Apadrinada por Toña, “La Negra”; Pedro Infante y Agustín Lara, y con más de seis décadas de trayectoria, Ana Martín ha dejado huella en el cine, el teatro y la televisión. Se consolidó en la pantalla desde los 60, en clásicos como Muchacha de barrio y El pecado de Oyuki, el parteaguas de su carrera. Su presencia siguió siendo esencial en telenovelas más recientes como Rubí, Destilando amor y Soy tu dueña. Ahora continúa vigente en A.mar, producida por Nacho Sada.

Su faceta no solo se extiende a los medios tradicionales: tiene 1.6 millones de seguidores en Instagram, muchos de los cuales, confiesa, son jóvenes que aún la incluyen en sus fantasías. “¿Qué tiene eso de malo?, dice ella en tono alegre.

Es una mujer rebelde...

Totalmente. Desde muy joven entendí que no estaba hecha para seguir reglas que no me hacían sentido. Nunca me ha gustado que me digan cómo debo ser, cómo debo vestirme o cómo debo comportarme. Siempre he sentido una necesidad muy fuerte de ser libre, de vivir a mi manera. Sí me considero rebelde, pero no por llevarle la contraria al mundo, sino por fidelidad a mí misma. Me aburre la gente que quiere encajar solo por agradar. Yo prefiero ser auténtica, aunque eso incomode.

¿Y de dónde viene esa fuerza tan marcada por tu independencia?

Viene de mi educación, pero también de las cosas que viví. Desde muy chica trabajé, me enfrenté al machismo, a los prejuicios, a las expectativas que la sociedad tiene sobre una mujer. Y me di cuenta de que, si quería vivir en paz, tenía que tomar mis propias decisiones sin esperar aprobación. Ser independiente ha sido una necesidad para mí, no una pose. Porque creo que no nací para pedir permiso, nací para ser feliz. Y eso implica muchas veces decir que no, incluso cuando el mundo espera un sí como respuesta.

¿Pensó en boda e hijos?

Nunca. No lo necesitaba. Mi mamá quería que me casara y tuviera hijos, pero desde muy joven supe que ese camino no era el mío. Me enamoré, sí, claro que sí, muchas veces y como cualquiera, pero nunca quise comprometerme en algo que me hiciera sentir atada. La idea de formar una familia tradicional no me interesó. Y me lo cuestionaron, por supuesto. Me dijeron que estaba mal, que me iba a quedar sola. Pero yo estaba convencida de lo que quería, y lo defendí. He estado sola, pero nunca me he sentido sola. He sido muy feliz a mi manera.

¿Cómo vivió el hecho de ser considerada símbolo sexual en la pantalla durante mucho tiempo?

Fue raro al principio, porque yo no pensaba en mí misma así. Yo hacía mi trabajo, me metía en mis personajes, y de pronto la gente empezó a decir que era muy sensual. Y está bien, lo acepté. Es bonito que te admiren. También fui muy libre en mi vida amorosa. Me enamoré de quien quise, sin importar nada. Tuve romances con muchos hombres. Nunca rebelaré quienes fueron mis amores. No me avergüenza, al contrario, me llena de orgullo haber vivido lo que sentía sin miedo ni culpa.

¿Vive eso actualmente?

Para nada (risas). Pues gracias a las redes muchos hombres jóvenes me siguen. Me parece más triste que aún cause sorpresa algo así. Que un hombre joven te admire o se enamore de ti no es pecado, ni debería ser noticia. Al contrario, es hermoso. A mí me parece muy lindo que un chico de 24 años se acerque con respeto y me diga: “Señora, usted me fascina. Sueño con usted”. ¿Qué tiene eso de malo? ¿Por qué tendría que esconderlo o sentir vergüenza? Mientras haya respeto, todo está bien.

¿Cómo enfrentar las críticas que llegan por esa libertad?

He vivido muchísimos escándalos. Tantos que ya ni me acuerdo. Y al final, todos se olvidan. Lo que permanece es lo que fuiste contigo misma, cómo te trataste, si te escuchaste o no. La crítica siempre va a existir, sobre todo si eres mujer y no haces lo que se espera de ti. Pero yo nunca viví para complacer a nadie. Siempre he tenido claro que mi libertad es más importante que la aprobación ajena. Me dolió a veces, sí, pero nunca lo suficiente como para cambiar mi forma de ser.

Precisamente han surgido rumores sobre su orientación sexual. ¿Qué piensa al respecto?

He leído de todo. Que si soy lesbiana, que si oculto cosas, y mira, no me gustan las mujeres. No me han gustado, no me atraen. ¿Qué hago con eso? Es así. Pero si me gustaran, estaría con una sin ningún problema. Nunca he tenido miedo de amar. No tengo nada que esconder, ni nada que explicar. Mi vida ha sido abierta, libre, honesta. No me avergüenza nada de lo que he sido o de lo que soy. Tampoco me interesa ser ejemplo para nadie.

¿Recibió críticas por su formar de vivir el amor y la sexualidad en una época más complicada?

Sí. Y siempre va a haber gente que te critique cuando vives con libertad. Pero esas críticas, con todo respeto, me importaron un carajo. El amor es amor. Y el deseo también es parte de la vida. Yo he amado intensamente, me he equivocado, he disfrutado, he llorado, pero todo ha sido real. ¿Qué más puedo pedir? No vine a este mundo a cumplir expectativas, no soy ejemplo de nadie, a este mundo se viene a vivir.