Durante la emisión número 13 de Master Chef Celebrity, en el que los famosos están dando su mejor esfuerzo por deleitar el paladar de los chefs del jurado conformado por Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena, la competencia se puso difícil cuando uno de los recursos base fue limitado.

Después de haber fracasado en un reto dulce con la creación de brownies, todos fueron dirigidos por los chefs en un reto narrado por los comentaristas Lalo Ruiz y Pablo de Rubens. Luego de esa prueba quedaron en la cuerda floja Paco Palencia, Mónica Dione, Fabiola Campomanes y Manu NNa. El reto de eliminación basado en la naturaleza consistía en entregar platos de día de campo, con una hornilla de campamento como su único fuego para cocinar.

Lamentablemente, Ana Patricia Rojo no logró superarlo cuando en medio de la preparación de un pollo con vino tinto se quedó sin fuego para terminar de cocer las zanahorias que serían el complemento. Ese error le costó la permanencia en un punto crucial del concurso, cuando los participantes se están postulando para la final. “No me divirtió el sentir que no iba a entregar el producto que yo quería”, expresó Rojo al presentar su platillo.

Para despedirse la actriz agradeció al jurado y afirmó que durante el programa aprendió a cocinar. “Ha sido una experiencia de autoconocimiento, de aprendizaje, de las mejores cosas que me llevo ha sido aprender de ustedes”, señaló ante las lágrimas de los chefs Zahie y Poncho, quienes aplaudieron su crecimiento. Además, la conductora Claudia Lizaldi resaltó la labor como mamá de la actriz de 49 años. “Eres una de esas mujeres admirables que saca adelante a sus hijas”, externó.

“Estoy acostumbrada a tener las manos libres para echarme la mochila al hombro y tomarlas de las manos”, respondió Ana Patricia. “Aquí he tenido experiencias increíbles que voy a recordar toda mi vida ha sido una experiencia única”.

Formados hacia la recta final quedaron la reina de belleza Irma Miranda, Cositas, Eduardo Capetillo Jr., Manu NNa, Mónica Dione, Romina Marcos, Fabiola Campomanes y Paco Palencia.