Ana revive la experiencia paranormal

La actriz Ana Claudia Talancón aseguró que ella sí cree en todo lo paranormal, no por simple superstición sino porque ha vivido en carne propia alguna de estas experiencias, como cuando filmaba la película de El crimen del padre Amaro (2002) en una hacienda de Veracruz.

“Yo no sabía que en la hacienda donde estábamos filmando, habían colgado a más de 200 personas en la Revolución Mexicana; así que no fue sugestión. Estaba yo dormida con la luz apagada, abro los ojos y pude ver cómo se movía la manija de la puerta y esta se abrió, entró alguien, solo se vía la silueta oscura, se recargó en la pared y sentía que me estaba observando, traté de preguntarle ¿quién eres? Pero no me salía la voz, cuando al fin pude hablar prendí la luz y no había nadie; me vuelvo a acostar y siento cómo me tocan el hombro cinco veces, entonces ahí sí me dormí con la luz prendida”, recordó Talancón.

Pero a esa noche le siguieron dos más, en las cuales le movieron la cama con violencia; es por eso que el tocar esta clase de temas, aunque sean en ficción, es algo que le asusta mucho, y aunque ya lo hizo una vez con la película Una llamada perdida (2008), el repetir la experiencia una vez más, pero esta vez en teatro con la obra El sótano, es algo que la tiene un tanto inquieta. “Me dio mucho miedo cuando estaba leyendo la obra, estuve a punto de decir que no por el miedo que me dio, sin embargo, al pasar una noche y darme cuenta de estas emociones que me hizo sentir, el elenco y el nivel de producción que nos está ofreciendo Omar Suárez y Edgar Méndez (productores), en ese momento no dude más”, explicó Ana Claudia.

En esta obra, que se estrenará el 25 de octubre en el Teatro Fernando Soler, del Centro Teatral Manolo Fábregas; ella estará acompañada en escena por Rafel Perrín y Luis Felipe Tovar, quienes alternarán funciones, además de Camila Suárez, quien es hija de Omar Suárez y que a sus 10 años hará su debut como actriz.

El sótano es un texto del escritor y director de escena Esteban Román, en la cual se cuenta la historia de Ana, una mujer que acaba de pasar por un divorcio y se ve en la necesidad de mudarse a un edificio viejo acompañada de su hija Isa; ahí conocer a Damián, el conserje del edificio y el único habitante del lugar además de ellas. Ya instaladas en su nuevo hogar comienzan a vivir extraños sucesos, los cuales se intensificarán cuando descubran el sótano que hay debajo de su departamento.

El productor Omar Suárez explicó que el abordar el género de terror y suspenso es algo nuevo para él, algo que lo tiene muy contento porque es un nuevo desafío. “Como productor es muy importante tener un abanico más amplio de obras. Hacerlo con un ‘casting’ tan importante, en un formato teatral más pequeño, con una gran calidad de creativos; me parece que hará que las emociones del público se conjunten y sea un espectáculo sensorial maravilloso; este proyecto tendrá una excelente calidad que ustedes van a poder palpar”, dijo Suárez.