Ana Segovia descoloca la masculinidad

Su práctica artística es una constante producción de imágenes que subvierte la heteronormatividad de los imaginarios populares. Cortesía

“La práctica artística de Ana Segovia es una constante producción de imágenes que subvierte la heteronormatividad de los imaginarios populares. A través de la pintura, el artista revisita escenas y figuras míticas de industrias como el cine y el deporte, reconfigurando su hegemonía como modelos de una masculinidad idealizada”.

Así describe la galería Kurimanzutto el trabajo de Segovia, que se especializó en pintura y dibujo en la School of the Art Institute of Chicago, y acaba de incorporar a su catálogo. “Bienvenida, Ana Segovia, a la galería, nos emociona construir un futuro juntos”, informó en un comunicado. “Su particular acercamiento al cine le ha permitido encontrar una fuente inagotable tanto de inspiración como de transgresión”, agregó sobre la propuesta que se centra en imágenes como la del charro, el vaquero, el dandy y el futbolista.

“Segovia toma imágenes conocidas de la Época de Oro del cine mexicano y del género western, interviene sus formas, altera sus tonalidades, las descoloca. Y es en esa irrupción donde se hace evidente el montaje, lo artificioso y lo performático de la construcción de identidades de género y nacionales”, apuntó.

En las pinturas de Segovia, añadió la galería, los espectadores se enfrentan con rostros poco definidos, paletas de colores estridentes y escenas con tintes humorísticos que juegan con lo serio. “Su obra presenta a lo lúdico como una herramienta política que desafía y crea tensiones, un diálogo entre la norma y lo que se sale de ella.

“Nos invita a repensar nuestros modelos visuales a partir de su reescritura, sus lienzos abren la posibilidaad de encontrarse con lo conocido desde una mirada que lo cuestiona y difumina sus contornos”, explicó.

Segovia exhibe Boys Ranch este mes en Co-Lab Projects (Austin, Texas); y presentará un proyecto en el Museo Marco, de Monterrey, en enero de 2024.