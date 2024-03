Ana Segovia expone en el Marco

Ana Segovia —quien se identifica con el pronombre él— (Ciudad de México, 1991) presenta en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (Marco) dos obras de nueva creación relacionadas con el cine y que cuestionan la heteronormatividad y los estereotipos masculinos.

Se tratan de los murales titulados I’ve been meaning to tell you (2023) y Un paisaje se desliza por la ventana de un tren en movimiento (2023), ambos comisionados por el museo regio para la exposición “Sintonías inestables: repensando la contemporaneidad pictórica”.

En entrevista, Ana Segovia explica que la primera pieza está basada en la película ochentera I’ve been meaning to tell you, dirigida por Roger Alamos en 1983. En su mural deconstruido, el artista pinta la secuencia de baile de esta cinta, que describe como una mezcla entre Footloose y una historia de romance homosexual al estilo de Brokeback Mountain.

El cine es parte importante en la vida de Segovia, pues es el negocio de su familia: “Crecí viendo mucho cine de oro mexicano porque mi familia básicamente lo hizo”. El pintor es descendiente del cineasta Fernando de Fuentes y de la actriz Yolanda Varela, por lo que crear películas desde cero está en su sangre.

Sobre de dónde surge la necesidad de inventar una película así para su obra, Segovia explica que fue un ejercicio de terapia para él. “Mi bisabuelo inventó la comedia ranchera básicamente, crecí viendo esto e internalizando todos los ismos de la cultura mexicana, clasismos, racismos, sexismos, que estas películas diseminaron de manera industrializada. Entonces, cuando crezco y me voy fuera, entro en contacto con teoría ‘queer’, me cae el 20 que crecí con mucho privilegio e internalizando todo esto y fue fuerte ligar este legado de mi familia que tenía que rectificar, al mismo tiempo en el que también estaba reconociendo mi ‘queerness’. Este ejercicio de pintar sobre cine es una terapia de deconstrucción”, refiere.