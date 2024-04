Ana Serradilla se volvió tendencia luego de dar a conocer una serie de declaraciones sobre una pelea que mantuvo consigo misma sobre su género, al grado de confesar que siempre deseó ser hombre.

Fue en el podcast El rincón de las mentiras, con Marimar Vega y Efrén Martínez, quienes quedaron sorprendidos cuando escucharon a Serradilla confesar el rencor que sentía por ser mujer. “Yo no estaba contenta con ser mujer. O sea, yo estuve peleada con mi arquetipo femenino. En mis parejas, pues quería tener el rol masculino. Yo desde chiquita veía la dinámica entre mi papá y mi mamá, que son un matrimonio convencional de españoles, y yo dije ‘no, el personaje de la mujer no me gusta, me gusta el del señor’”, relató.

Asegura que esto la llevó a pensar en defender siempre sus sueños e independencia, porque no quería terminar como ama de casa, criando hijos, incluso pospuso la maternidad pues antepuso su carrera.

Finalmente, la actriz reveló que llegó a sentir coraje hacia su madre por el pasivo papel que tenía en casa y eso la llevaba a preguntarse por qué era así.