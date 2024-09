Descuidar la salud por el trabajo puede tener consecuencias graves, y la actriz Ana Serradilla es testigo de ello. Meses atrás, la famosa reveló que estuvo a punto de perder un ojo a causa de una bacteria. El problema surgió mientras trabajaba en un proyecto en Colombia, y aunque sentía molestias en dicho órgano, decidió automedicarse para evitar ir al médico.

Ahora, mirando en retrospectiva, Serradilla compartió más detalles de este escalofriante suceso en un encuentro con la prensa. La actriz explicó que, como secuela de la infección, perdió parcialmente la visión en uno de sus ojos. Sin embargo, afirmó que no le ha resultado difícil acostumbrarse, ya que utiliza lentes de contacto: “Desde niña no veía bien, siempre he tenido miopía y astigmatismo, y he usado lentes. He pasado por varias cirugías láser, pero no han funcionado bien debido a mi tipo de ojo y otras cuestiones físicas que no sanan fácilmente”, expresó.

Aunque Serradilla reconoció que no tiene una visión totalmente clara, aclaró que tampoco es un problema grave y que no ha representado un obstáculo en su carrera.

Sobre cómo contrajo la bacteria, Ana explicó: “Fue una imprudencia en el set porque la máquina de humo no funcionaba y decidieron quemar hojas. Una brizna cayó y me quemó el ojo. Yo cometí la imprudencia de usar cortisonas y antibióticos por mi cuenta para sanar más rápido y seguir trabajando”.

Ana desconocía que la infección ya había invadido su ojo. Al acudir al médico en la provincia de Girardot no pudieron diagnosticar su problema. “Hasta que llegué a Bogotá y un oftalmólogo me dijo: ‘Traes una bacteria y te tengo que operar ya o puedes perder el ojo’. Me hicieron la cirugía y me tomó unos dos años volver a ver sin esa especie de telita blanca”, añadió.

Finalmente, la actriz comentó que no le gusta verse como víctima y que superó la cirugía con éxito. “Estoy muy contenta”, concluyó.