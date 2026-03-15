Ana Sofi W convierte déjà vu en pop

La artista pop mexicana sigue construyendo el universo de su próximo proyecto con una canción que captura uno de los momentos más frustrantes del dating moderno.

La nueva generación del pop mexicano sigue encontrando su voz en Ana Sofi W, y su más reciente lanzamiento, “Manual”, es prueba de ello. Con un sonido fresco, directo y cargado de actitud, una canción que abre el camino hacia su próximo proyecto, titulado Narcisista.

El tema explora una situación tan común como incómoda: descubrir que ese exligue o exnovio que tanto te marcó… está repitiendo exactamente las mismas historias, gestos y promesas con alguien nuevo. Lo que alguna vez parecía especial ahora se revela como un patrón.

Con su característico enfoque honesto y cercano, Ana Sofi W transforma ese momento de realización en un himno pop lleno de ironía y actitud. La canción captura esa mezcla de frustración, humor y claridad que llega cuando finalmente entiendes que no eras tú: simplemente esa persona siempre siguió el mismo “manual”.

Sobre la producción

Musicalmente, el sencillo mantiene la esencia pop que ha conectado con su audiencia digital: melodías pegajosas, letras directas y una energía que se siente hecha para cantarse a todo pulmón. Es un sonido que conecta especialmente con una generación que vive las relaciones, rupturas y red flags en tiempo real, y que encuentra en su música un espacio para reírse, sanar y seguir adelante.

Este lanzamiento también marca el inicio de una nueva etapa creativa para la artista. Narcisista, su próximo proyecto, promete profundizar en las distintas dinámicas del amor moderno, las contradicciones emocionales y las lecciones que se aprenden —muchas veces a la mala— en el camino.

Honestidad

Con una comunidad digital en constante crecimiento y una narrativa cada vez más definida, Ana Sofi W continúa posicionándose como una de las voces jóvenes del pop latino que mejor entiende cómo traducir las experiencias de su generación en canciones tan honestas como irresistibles.

Si algo deja claro este nuevo lanzamiento, es que cuando se trata de relaciones, algunos siguen un manual pero ella está escribiendo el suyo propio.