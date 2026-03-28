Su pasión por la actuación comenzó cuando era niña, luego de ver una obra teatral, pues sintió cómo el escenario era mágico. “Para ser actriz hay que hacer un gran ejercicio de fe y de creer”, dijo en una entrevista para Bad Hombre Magazine.

Inició su carrera actoral siendo parte del elenco original de La obra que sale mal, que se presentó durante casi cinco años (2018-2023) en teatros como el Insurgentes, CCT1, el Helénico y el Aldama. Debido a que le gustaba pararse frente al público en vivo para contar historias, en sus planes no tenía pensado incursionar en la televisión o el cine.

Posteriormente, protagonizó Jauría (2022-2023), del autor español Jordi Casanovas, obra que retrata el caso de de “La Manada”, ocurrido en 2016. También formó parte de El padre (2023-2024), de Florian Zeller, bajo la dirección de Angélica Rogel, compartiendo escenario con Luis de Tavira y Fernanda del Castillo.

Con la llegada de la pandemia por covid-19 y al no haber presentaciones en vivo, Ana Sofía Gatica se quedó sin más opciones, por lo que su manager le recomendó hacer audiciones para series. Fue así que se presentó para el casting de Control Z, consiguiendo el papel de Claudia. Cuando comenzó con las grabaciones, se dio cuenta que también quería incursionar en la pantalla chica y grande.

Estrella versátil

En proyectos audiovisuales, participó recientemente en Netflix como co-protagonista en Celda 211 (2025), interpretando a Helena junto a Diego Calva y Noé Hernández. Actualmente es parte de La liberación (2025), dirigida por Alejandra Márquez Abella, y de la serie Coyotl (2025), donde da vida a Juana.

En julio de 2025 estrenará en Netflix la serie Pecados inconfesables, interpretando a Livia, junto a Zuria Vega, Andrés Baida y Erik Hayser.

En cine, estrenó en el FICM 2024 como parte de la selección oficial la película El hijo de su padre, dirigida por Aarón Fernández. Además, en marzo de 2024 llegó a cines Pérdida total, bajo la dirección de Enrique Begné, compartiendo créditos con Leonardo Ortizgris, Joaquín Cosío y otros destacados actores. A esta trayectoria se suma su participación en la película Autos, mota y rocanrol, disponible en Prime Video.

En cortometrajes, destaca su participación en Mánchester, Acatitla, dirigido por Selma Cervantes, el cual formó parte de la selección oficial de Cine Latino Toulouse 2021, el FICM y los Premios Ariel 2022. Además, ha sido parte de la serie Dinastía casillas, producción de Telemundo que continúa el universo de El Señor de los Cielos, donde forma parte del elenco que retoma la lucha por el legado familiar.

Ana Sofía Gatica padece disautonomía, un trastorno del sistema nervioso autónomo que afecta funciones del organismo como la digestión, la temperatura corporal o la frecuencia cardiaca. Pese a que se desconoce la causa, las investigaciones clínicas señalan que “su aparición puede deberse a una anomalía en el sistema nervioso simpático, encargado de normalizar la respuesta al estrés y al calor; y el sistema parasimpático responsable del descanso y la relajación. También, suele vincularse a atrofias multisistémicas, diabetes, polineuropatías y enfermedad de Parkinson”, publica el Centro Médico ABC.

La vida privada de Ana Sofía Gatica se mantiene en absoluta reserva; por tanto, se desconoce si actualmente tiene pareja.