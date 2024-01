Ana Valeria Becerril terminó 2023 y recibió este 2024 descubriendo que lo mejor para crecer como actriz es reconocer que pese a todo lo aprendido, cada proyecto trae consigo nuevos retos.

“Lo más importante para afrontar cada proyecto es asumir que hay un montón de cosas que no sé, apoyarme del equipo, reconocer lo que sé y lo que puedo aprender, pensar ‘en esto no estoy segura’ o cosas en las que no me siento preparada”, dice en entrevista.

Luego de decirle adiós a la serie Control Z en 2022 (que protagonizó durante tres temporadas), la joven de 26 años estrenó en 2023 proyectos como la película ¿Cómo matar a mamá? (junto a Ximena Sariñana) y la serie El colapso (en la que apareció en un episodio).

Pero volver al teatro con el montaje Lobas, que cerró temporada en diciembre en el teatro Lucerna, le dio además la enseñanza de que no basta con reconocer sus inseguridades y desconocimiento si no cuenta con el respaldo de un equipo solidario detrás.

“Desde el trabajo grupal se crean un montón de cosas bien bonitas. El teatro justamente cumple esa función. Para empezar, por el teatro decidí volverme actriz, pero volver de la televisión o el cine a las tablas del teatro me hacen llegar a este año siendo otra, para mí es la gran escuela, donde justamente se encuentra un espacio colectivo”, reflexiona.

“Vengo con esa lección a este año también, de no tenerle miedo a los grandes proyectos, a ser siempre agradecida. Con eso en la mente tuve uno de los años más productivos, en los que más he disfrutado y me mantengo para lo que venga este 2024”, añade.

Con pisada firme

Entre los trabajos que Becerril tiene confirmados para este año está el estreno de la serie Como agua para chocolate por la plataforma de streaming HBO Max.

Se trata de una adaptación de la novela homónima de la mexicana Laura Esquivel y es dirigida por Julián de Tavira y Ana Lorena Pérez Ríos. Un reto importante considerando que la adaptación al cine, de 1992, tuvo reconocimiento internacional. Además, Ana Valeria estrenará un corto titulado Júpiter 4z, sin fecha confirmada de estreno.