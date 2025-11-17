Anabel Hernández: ¡Al banquillo!

Anabel Hernández acudió personalmente, y por primera vez, a una audiencia judicial en México, esto luego de la demanda por daño moral presentada en su contra por la actriz Lilí Brillanti.

Este hecho, inédito en los litigios derivados de sus libros, marca un giro en los recientes procesos judiciales que enfrenta la periodista por dichos que ha vertido en sus libros Emma y las otras señoras del narco y Las señoras del narco: amar en el infierno.

La demanda, radicada en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, se originó por la publicación donde Hernández atribuye a Brillanti una supuesta relación con el narcotraficante, abatido hace unos años, Arturo Beltrán Leyva (“El Barbas”), lo que la actriz considera completamente falso y lesivo para su imagen pública.

Mariana Gutiérrez, abogada de Brillanti, informó durante la audiencia que nunca antes Anabel Hernández se había presentado para responder a una demanda de esta índole. “Tengo entendido que parece ser que es la primera vez que ella se apersona en un juicio donde es demandada por la figura jurídica de daño moral”, declaró la jurista.

Durante la audiencia, Brillanti reiteró que nunca conoció a Arturo Beltrán Leyva y cuestionó el uso de fuentes anónimas y rumores en la obra de Anabel Hernández.

La abogada Gutiérrez también especificó en la audiencia que el propósito de la demanda es que se reconozca la falsedad de los hechos narrados en el libro, se emita una disculpa pública y se repare el daño ocasionado, tanto en lo moral como en lo económico.

Según la abogada de Brillanti, Galilea Montijo y Ninel Conde, quienes han sido señaladas en los libros de la periodista como presuntas cercanas a Arturo Beltrán Leyva, habrían perdido sus demandas contra Hernández luego de que fueran desestimadas, por supuestamente estar mal planteadas sus estrategias en el juzgado.

Paty Navidad también mantiene un proceso por daño moral contra Hernández y la editorial. La actriz ha enfrentado dificultades para notificar oficialmente a la periodista, aunque recientemente confirmó que la editorial Penguin Random House ya fue emplazada y que sus abogados exploran vías alternativas para que Hernández responda ante la justicia mexicana.