Anabel sale viva de Master Chef

Entre críticas, “memes” y mandiles negros, Anabel Ferreira volvió a la tele y aunque fue eliminada de Master Chef Celebrity, salió más viva que nunca. “Me divertí, aprendí, fui la reina del mandil negro y la rival más débil, pero salí como la campeona que soy”, dice con una carcajada que ni el hate pudo apagar.

Fue criticada por su falta de pericia en la cocina y porque la suerte jugó a su favor y le permitió llegar lejos en el reality de TV Azteca. “¿Y? Me vale gorro. A estas alturas de mi carrera no le voy a pedir permiso a nadie para hacer lo que yo quiero. Fui a pasarla bien, no a apuñalar a mis compañeros por la espalda”, declaró.

Se llevó buenas amistades: “Los chavos son apoyadores, generosos, nada individualistas”. Y dejó claro que no le interesó competir desde el ego: “Eso de tirar al otro para subir tú, es un cáncer latinoamericano”. Sobre sus favoritos para la final, no duda: “Carlos Quirarte y Dani Valle son mis gallos. Juegan limpio y tienen talento”.

Ferreira es una querida comediante, célebre por su programa de comedia ¡Anabel! (1988-1996), el cual impulsó carreras como la de Eugenio Derbez. Por ello, reflexiona sobre la tele actual: “La comedia se volvió vulgar porque es más fácil hacerla. Hay que tener menos cultura, menos inteligencia y mal gusto. No creo que eso sea lo que queremos los mexicanos”.