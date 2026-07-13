Añaden nueva función a Google Fotos

La compañía anunció el lanzamiento de Video Remix, una nueva función integrada en Google Fotos que permite hacer modificaciones avanzadas en clips multimedia con apenas unos clics. “Crear videos increíbles no debería requerir habilidades profesionales ni horas de edición. Ahora, con Video Remix en Google Fotos, puedes transformar videos comunes en momentos dignos de compartir con solo unos toques”, señaló la empresa en un comunicado.

La herramienta comenzará a desplegarse de forma gradual para los suscriptores de los planes Google AI Plus, Pro y Ultra en países seleccionados, entre estos Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y México.

Su funcionamiento se basa en Gemini Omni, el modelo de inteligencia artificial más reciente y avanzado de la compañía, diseñado para generar contenido “a partir de cualquier tipo de entrada”.

Con Video Remix, los usuarios podrán aplicar efectos avanzados a cualquier video almacenado en Google Fotos. Entre las opciones disponibles se encuentran reemplazar el fondo de las grabaciones, mejorar la iluminación mediante efectos de reiluminación e incorporar estilos artísticos inspirados en acuarela, boceto u óleo.

¿Cómo usar Video Remix en Google Fotos?

La función está disponible en la pestaña “Crear”, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Desde ese apartado, basta con seleccionar “Video Remix” y elegir uno de los videos almacenados en la biblioteca de Google Fotos.

Una vez cargado el archivo, la plataforma mostrará distintas alternativas para modificar el fondo, optimizar la iluminación o aplicar efectos visuales. Todas las transformaciones se hacen mediante plantillas desarrolladas con el sistema de generación de video impulsado por inteligencia artificial de Google.

Al finalizar el proceso, el video editado se guarda automáticamente en la biblioteca de Google Fotos y puede compartirse directamente a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería. El lanzamiento de Video Remix representa el paso más reciente de Google en su estrategia para integrar herramientas de IA generativa en algunos de sus servicios más populares.

Como parte de esa iniciativa, la empresa ha incorporado nuevas capacidades a Google Fotos, aplicación que a principios de este año añadió Me Meme, una función capaz de crear memes a partir de imágenes almacenadas en la galería por medio de inteligencia artificial.

La plataforma también incorporó la pestaña Recuerdos, un apartado que organiza y genera automáticamente colecciones de fotografías con ayuda de IA. Además, los usuarios pueden personalizar su funcionamiento para ocultar recuerdos en los que aparezcan personas específicas.

Google advierte que todas estas herramientas, incluida Video Remix, pueden generar resultados inesperados o imprecisos, por lo que invita a los usuarios a compartir sus comentarios con el fin de seguir mejorando estas funciones.