A pesar de que Christian Chávez trató de acabar con la polémica en torno a la fractura que existe entre las y los integrantes de RBD, sus recientes declaraciones no fueron del agrado de Anahí, quien recurrió a sus redes sociales para evidenciar su molestia con el cantante, con quien ha sostenido una gran amistad desde hace años.

Cuando parecía que las diferencias entre las y los RBD comenzaban a solucionarse, luego de que sus cinco miembros firmaran una carta respecto a la situación legal que enfrentan con Guillermo Rosas, las recientes declaraciones de Chávez evidenciaron que las tensiones y rencillas continúan.

Durante la emisión de Venga la alegría, el cantante de “Libertad” hizo frente a los cuestionamientos acerca de si Anahí había estado involucrada en el presunto desfalco financiero del que fue víctima la banda, luego de que una auditoría a su antiguo manager demostrara que faltaban alrededor de un millón de dólares por verificar.

Christian fue directo al asegurar que, todo lo que se dije en los medios de comunicación son chismes. “Mira, de todas esas cosas no les puedo decir nada, porque son chismes”, expresó.

Además, Chávez reconoció que, como cualquier “familia” —como la banda se concibe— atraviesan problemas, diferencias y distanciamientos, comentario que sugeriría que sí hubo una disensión con Anahí. “Nosotros somos hermanos y, como en todas las familias, no te ves todo el tiempo, a veces nos vemos mucho y ya dijimos ‘no, ya, ya, ahorita ya’, pasa, pasa muchísimo”, destacó.

En lo que no quiso ahondar fue en el proceso legal que enfrentan, pues puntualizó que son temas que no deben tocarse en medios de comunicación: “Los problemas legales, o lo que se está trabajando legalmente, no es algo que en los medios se tenga que litigar, yo sé que es delicado, por eso mejor que de lo legal, se encargue la gente de lo legal”.

Aunque pareciera que las declaraciones de Christian sacarían de dudas a sus seguidores, Anahí ya se manifestó y se mostró muy molesta de que su compañero de agrupación no fuera más claro. A poco de que la entrevista de Chávez se difundiera, la cantante escribió este mensaje por medio de su cuenta de X: “No solamente son chismes, es absolutamente falso, respuesta poco clara, tristemente se va perdiendo la memoria”.

La concertación de sus seguidores ha sido evidente, pues por muchos años, RBD se caracterizó por no haber protagonizado ningún escándalo mediático y, mucho menos, se había evidenciado que existiese una mala relación entre sus integrantes.