La cantante y actriz Anahí, quien se había mantenido alejada de los reflectores para dedicarse a su familia, sorprendió al público al aceptar la propuesta del programa ¿Quién es la máscara? Según reveló, sus hijos jugaron un papel crucial en la decisión, pues ellos dieron el visto bueno para que formara parte de este proyecto que ha cautivado a las audiencias, así lo confirmó en entrevista con Andrea Legarreta en el matutino Hoy.

Confesó que se encuentra muy feliz de regresar a la televisión después de 12 años de no pisar los foros ni la televisora; sin embargo, la propuesta del reality show familiar le hizo cambiar de opinión, pues asegura que es muy cuidadosa en los proyectos que acepta, pues ahora su mayor preocupación son sus hijos. “Cuando pongo a mis hijos, porque yo les dije ‘les voy a enseñar este programa, quiero que me digan si les gustaría que mamá apareciera ahí’, porque yo, la verdad, si ellos dicen que no, pues no se puede Andy, ellos son los jefes”, relató Anahí.

Luego de esto, la cantante reveló que sus pequeños de 7 y 4 años se mostraron muy emocionados al ver a los personajes y que, incluso, le pidieron que los llevara a conocerlos. Fue así como Anahí tomó el teléfono y dijo: “¿Bueno? Acepto”.