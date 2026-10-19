Analizan la historia del capitalismo

El Colegio de México albergó el encuentro internacional Capitalismo: Pasado, Presente y Futuro, organizado por el Centro de Estudios Económicos y el Centro de Estudios Internacionales. La jornada académica contó con la destacada participación del historiador alemán Sven Beckert, catedrático de la Universidad de Harvard, cuya conferencia magistral se centró en la trayectoria, las transformaciones y los desafíos históricos del sistema económico global.

Durante su presentación en la Sala Alfonso Reyes, Beckert abordó las dinámicas esenciales de la historia global del capitalismo. El especialista profundizó en la evolución de las redes comerciales, las estructuras de poder y los mecanismos de acumulación que han moldeado la economía contemporánea, subrayando que el capitalismo no ha sido un proceso estático, sino una construcción social y política en constante disputa.

La participación del historiador incluyó un fructífero diálogo crítico con el destacado historiador económico Carlos Marichal, investigador de El Colegio de México, bajo la moderación de Humberto Beck. A lo largo de la sesión, los ponentes analizaron el impacto del capitalismo tanto en la generación de productividad e innovación como en la acentuación de las desigualdades sociales y el deterioro ambiental.

Intercambios

El encuentro no se limitó al marco histórico, sino que abrió un espacio de reflexión colectiva sobre los dilemas presentes y el futuro del modelo económico. Académicos y asistentes discutieron las tensiones de la financiarización, el extractivismo y la necesidad de desnaturalizar las narrativas tradicionales para comprender el alcance real de las transformaciones globales.

Con esta mesa de análisis, El Colegio de México reafirmó su posición como un foro clave para el debate de las ciencias sociales y la historia económica en América Latina. La intervención de Sven Beckert y la activa participación de la comunidad universitaria destacaron la urgencia de reinterpretar el pasado capitalista para enfrentar las crisis estructurales del mundo contemporáneo.