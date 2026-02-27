Analizan La pescadora de Siqueiros

El muralista David Alfaro Siqueiros (1896-1974) pintó en Argentina, a principios de la década de 1930, el cuadro La pescadora, que nunca ha salido de ese país y es prácticamente desconocido en México. La historiadora de arte Laura González Matute, quien viajó a Buenos Aires para certificar la autenticidad del cuadro, a petición de un coleccionista privado, considera necesario que la obra se conozca, ya que “marca el cambio entre un Siqueiros de antes y uno después”.

Puntualiza: “Para mí las obras que Siqueiros pintó en la Escuela Nacional Preparatoria —‘Entierro del obrero sacrificado’ (1923)—, antes ubicada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, y en Taxco, Guerrero, son todavía un poco primitivas. Se percibe en ellas una búsqueda que aún no encontraba. En ‘La pescadora’ siento que da un gran paso, se encuentra, y ya se despliega lo que hará a partir de los años 30, 40 y 50, con mucha mayor fuerza, naturalidad, a la vez que deja esa parte primitiva”.

Se trata de una obra “imponente”, no solo por su tamaño —mide 166.5 por 122 centímetros—, sino por su colorido brillante, fuerte, a la vez que está ejecutada sobre masonite, con duco o piroxilina, pintura industrial que se usa para coches. Es una obra costumbrista, no de tema político, en la que en un primer plano una mujer se encuentra de pie pendiente de sus pescados recién atrapados. Detrás de ella, otra mujer salta de la pequeña barca, mientras una figura masculina trata de agarrar un cordón y amarrarlo al mástil.

El periodista Juan Bautista, quien suele acudir a la conferencia del pueblo y exponer temas de arte y cultura, fue contactado por el médico argentino César Chamma, dueño del cuadro desde 1999, quien vio la transmisión. A pesar de que La pescadora está firmada por Siqueiros, y al restaurarse los expertos confirmaron que en efecto es obra del muralista, el coleccionista quería asegurarse. La razón fue que en la parte de atrás lleva escrito el nombre Gabriel Bracho, un pintor uruguayo, quien, incluso, lo exhibió en 1949 como si fuera de su autoría.

El viaje

Siqueiros viajó a Uruguay, luego Argentina, en 1933, debido a problemas con las autoridades mexicanas; también, porque en Estados Unidos le habían negado una nueva visa a raíz de los murales que pintó en Los Ángeles.

En Buenos Aires conoció a Natalio Botana, director de la revista Crítica, quien le ofreció pintar en el bar ubicado en el sótano de su casa de campo. Así nació el conjunto muralístico Ejercicio plástico ahora exhibido en Museo Casa Rosada, en Buenos Aires. La pieza también lleva en la parte de atrás el nombre de Botana.

En la conferencia del pueblo del 31 de marzo de 2025, Bautista dio a conocer la existencia de La pescadora, y la presidenta Claudia Sheinbaum le pidió proporcionar los datos respectivos para “decir a nuestra embajadora, Lilia (Rossbach)”.

El 3 de abril del mismo año la Secretaría de Cultura (SC) federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) emitieron una nota informativa en la que se aclara que este último “no cuenta con facultades y atribuciones para certificar una pieza de Siqueiros que no se encuentra en el país”. No obstante, el Inbal recomienda que “se contraten los servicios de especialistas o académicos con amplio conocimiento en el obra de Siqueiros, como Laura González Matute”, quien pertenece al Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (Cenidiap) del Inbal.

La familia Chamma buscó, entonces, a la experta para proponerle el estudio. La historiadora del arte y curadora aceptó viajar a fin de año, pero antes aclaró que no es perito evaluador y solo podía dar un “dictamen de atribución de autoría”. Ella financió su viaje.

Detalles

La pescadora se resguarda en una especie de búnker al que fue llevada la investigadora. En cuanto a cómo procedió para certificar el cuadro, señala haber comparado ciertos elementos empleados, como la chalina o rebozo que cubre la cabeza de la figura femenina principal: “Me di cuenta de que casi todas las mujeres que pinta Siqueiros tienen tapada la cabeza”.

Luego, consideró cómo el artista representa los senos, “volumétricos, geométricos”, y los tonos de la piel, morenos. También se fijó en cómo realizaba las yemas de los dedos, además de estudiar las formas de drapeado en otras obras del mismo creador.

Sobre la creencia de que el cuadro era de la autoría de Gabriel Bracho, que fue en algún momento amigo de Siqueiros, González Matute señala que “el hijo de Bracho después confirmó que no era de su padre”. Según la investigadora, Bracho firmó el cuadro con su nombre porque “sabía que si decía que era de Siqueiros, iba a tener problemas, porque el mexicano era prófugo de la justicia”.