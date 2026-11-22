Con motivo del estreno de la película basada en la obra literaria de Suzanne Collins Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha, una nueva reflexión ha tomado fuerza entre los espectadores.

Aunque en la industria del cine las estructuras narrativas sobre posibles escenarios distópicos han funcionado para reflejar los temores de la humanidad frente a panoramas políticos y sociales inciertos, en la actualidad esta fórmula ha ganado gran popularidad en la audiencia más allá del entretenimiento.

Para la académica Carolina Rivas, esto encuentra una explicación en las similitudes que estas narrativas encuentran con los riesgos presentes en los acontecimientos actuales.

El cine como ejercicio

Para Rivas, el cine no solo ha adoptado la tarea de funcionar como un “espejo de la humanidad”, sino que también ha utilizado la creatividad como herramienta principal para representar escenarios hipotéticos inciertas y caóticos.

Esto ha transformado al séptimo arte en “un ejercicio colectivo de imaginación”, donde la búsqueda por retratar estos panoramas y conflictos en relatos de ficción surge de la necesidad de reflexionar sobre nuestros propios temores y preocupaciones sociales o tecnológicas.

Según la académica, esto explicaría el éxito de historias como 1984, de George Orwell o la serie creada en 2011 por Charlie Brooker, Black Mirror, las películas de Los Juegos del Hambre o la obra de 1920, Metrópolis, que retrata una ciudad marcada la opresión tecnológica y la lucha de clases.

A su vez, estas narrativas cumplirían una misión fundamental: la de advertir a la sociedad sobre las situaciones que no deberían ocurrir, tomando la responsabilidad de “abrir ventanas hacia experiencias que normalmente permanecen fuera de nuestro entorno inmediato”.

De acuerdo con la especialista, con el tiempo esta preocupación por mostrar otras realidades se ha visto influenciada también en las nuevas generaciones de cineastas en México, quienes, a partir de historias de desigual social reales, se construyen relatos audiovisuales.