Analizan pena de muerte para D4vd

El rapero D4vd podría enfrentar la pena de muerte por el presunto homicidio de Celeste Rivas, la adolescente que fue encontrada sin vida en un automóvil propiedad del cantante, según información publicada por TMZ.

De acuerdo con el medio, ya dio inicio la audiencia preliminar, una etapa en la que la Fiscalía de Los Ángeles buscará demostrar que existen pruebas suficientes para llevar al artista a juicio y que podría durar varios días. El fiscal Nathan Hochman reveló que el Ministerio Público está analizando la posibilidad de solicitar la pena de muerte para el famoso, esto en caso de que se demuestre su culpabilidad; sin embargo, aclaró que por ahora esa decisión aún no ha sido tomada.

Investigación

Las autoridades sostienen que David Anthony Burke, nombre real del cantante, inició una relación con Celeste cuando ella tenía 13 años y que, presuntamente, la asesinó en abril de 2025.