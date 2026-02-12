Analizan susurros de Kim y Lewis

Expertos en lectura de labios analizaron el encuentro de Kim Kardashian y Lewis Hamilton en pleno Super Bowl y aseguraron que ambos se susurraron palabras de amor.

La transmisión registró varios momentos de complicidad entre ambos, pero una secuencia específica se viralizó tras el análisis de la experta en lectura de labios, Nicola Hickling, quien detalló a Daily Mail el contenido de los susurros.

Según Hickling, Hamilton le dice a Kim Kardashian: “No llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá, quiero decir, tú la vas a conocer algún día, ella está muy emocionada de verte”.

Dicho comentario, pronunciado en un tono íntimo, ajeno a las cámaras, evidenció un nivel de compromiso y expectativas familiares que sorprendió a los seguidores de ambas celebridades. La reacción de Kim fue igualmente reveladora. Hickling indicó que la empresaria “se removió incómoda en su asiento y se cubrió el rostro antes de responder simplemente “OK”.

El análisis del lenguaje corporal aportó más detalles sobre la dinámica entre ambos. La especialista Judi James, consultada por el mismo medio, desglosó la estrategia de coqueteo: “Primero está la pose que indica atención absoluta entre ellos. Es una forma de caricia no verbal, muy común en una cita”.