El actor Diego Luna celebra haber gestado “una revolución”, al menos en el mundo de Star Wars, con la ayuda de Cassian Andor, su personaje que pasó de ladrón rebelde a libertador en la película Rogue One: una historia de Star Wars y luego en la serie Andor.

“En ‘Andor’ pudimos materializar una idea que nos comprometimos a contar de la manera más honesta y realista, tan realista como puede ser en una galaxia muy, muy lejana. Una historia honesta sobre cómo la gente desea que el cambio suceda. Contemos lo que tiene que suceder para que una revolución nazca”, explica. “Buscamos lo que debía ocurrir para que una comunidad se forjara de valor. La fortaleza para organizar un movimiento, una rebelión, una revolución. Lo que se necesita para que una revolución surja”, señala.

Andor, cuya segunda y última temporada se estrenará este martes 22 de abril por la plataforma Disney Plus, estará dividida en cuatro bloques, cada uno representa un año más cerca de los eventos de Rogue One. Tony Gilroy, creador y director, comparte la visión de su protagonista, y considera que la serie les permite darse una zambullida de cómo se gesta la insurrección y la revolución. “Pude tomar aspectos de 6 mil años de historia de la humanidad, como por ejemplo la revolución de Haití, la de Rusia, la de Estados Unidos e incluso todos los libros que he leído de Zapata sobre la Revolución mexicana”, comenta Gilroy.

El director mexicano Alonso Ruizpalacios (La cocina) se encargó del broche final a la serie que costó 645 millones de dólares: “Fue una experiencia muy divertida. Es como estar en una gran juguetería en todos los sentidos. Tony Gilroy ha llevado a ‘Andor’ de forma muy inteligente. Es una serie muy linda”.

La segunda temporada de Andor, ubicada cinco años antes de Rogue One, sigue a Cassian Andor en su transformación de rebelde desilusionado a líder. La historia se enfoca en la creación de la Alianza Rebelde, que depende aún de los fondos económicos que la senadora Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) pueda conseguir, y cómo Cassian se integra a esta.

En los pasillos de la dictadura se escucha mucho sobre un proyecto secreto y solución final contra los insurgentes. El espectador se topará con caras conocidas de Rogue One como Ben Mendelsohn (director Orson Krennic), Forest Whitaker (libertador Saw Gerrera) y el droide K-2S0 con la voz de Alan Tudyk. También Adria Arjona, como Bix Caleen, que comparte vida con Cassian.

“Quisimos abordar ante todo el valor de hacer comunidad, desde los niveles más bajos hasta los más altos; igualmente subrayamos el peligro de cuando alguien quiere manipular a la sociedad a través de la información. Temas como el antisemitismo, la guerra de Vietnam o la guerra civil española sucedieron cuando el poder en turno creó eventos que justificaron sus acciones atroces”, expresó Gilroy.