Andrade está tranquila en Tulum

Luego de semanas de rumores sobre el estado de salud de Yolanda Andrade, su compañera del programa Montse & Joe, Montserrat Oliver, habló abiertamente sobre la situación médica de su amiga, quien desde 2023 enfrenta una complicada batalla tras ser diagnosticada con un aneurisma cerebral.

Durante la alfombra roja por las 300 representaciones de Cabaret, la conductora compartió que, aunque Yolanda ha tenido momentos de mejoría, su recuperación aún no es estable. “Todavía no tiene un diagnóstico cien pro ciento real. Por eso tiene altas y bajas. De repente está bien, ya va a ir a grabar, y de repente le da algo y no va. En fin, está complicada la situación”, explicó.

Oliver también comentó que la actriz actualmente se encuentra en Tulum, un lugar que le brinda calma y bienestar: “Gracias a Dios se la llevaron, y el mar la recarga. Estar en la playa le encanta y sí la siento un poco mejor”. Asimismo, expresó que no pierde la esperanza de que Yolanda pueda reincorporarse pronto al programa, del cual se ha ausentado desde principios de 2025. Confía en que pueda asistir a la grabación programada para este miércoles.

Piden cuidar la salud

Además de hablar sobre su amiga, Montserrat aprovechó para enviar un mensaje sobre la importancia del cuidado personal: “Hay que cuidarnos, es el único cuerpo que tenemos, como el único carro, no lo podemos cambiar por otro modelo”.

Subrayó la necesidad de equilibrar el trabajo, el descanso y la alimentación como pilares esenciales para una buena salud. La también empresaria reflexionó sobre la fugacidad de la vida y alentó a vivir con intención: “Hagan lo que les gusta, trabajen en lo que les guste y no se guarden las cosas. Díganlas, háganlo, búsquenlo, traten de dar amor y cosas positivas, porque todo se regresa”.

Respecto a los rumores en redes sociales y medios que incluso afirmaron falsamente la muerte de Yolanda Andrade, Montserrat mandó un mensaje: “No sé por qué me la matan tantas veces. Ya les dije que es karma. Primero rectifiquen las noticias y que no estén vendando esa energía, porque se les va a regresar”.

Finalmente, Oliver compartió que atraviesa un buen momento profesional con varios proyectos en marcha, incluyendo su línea de joyería H. Moissan, especializada en diamantes de laboratorio.