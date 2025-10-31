Andrade lucha contra la depresión

El regreso de Yolanda Andrade al programa Montse & Joe fue muy emotivo. La conductora, quien lucha por recuperarse tras ser diagnosticada con dos enfermedades degenerativas, confesó que lo más difícil que le ha tocado vivir en este proceso es la depresión.

Yolanda se sinceró sobre su estado de salud, y junto a Montserrat Oliver, Lucía Méndez y Pepillo Origel, abordó lo complicado que han sido estos meses en los que un día se siente bien y el otro está totalmente apagada.

Es la primera vez en este 2025 que Yolanda graba un programa, su recuperación ha sorprendido a colegas y seguidores, y aunque no reveló los nombres de las enfermedades que padece, sí habló con sinceridad de lo mal que la ha pasado. “Es una fatiga absoluta en mi cuerpo, que de la nada es como si apagaras la luz, se me baja el ‘switch’”, contó.

Sufrimiento

La conductora de 53 años se sinceró y contó lo dolorosos que han sido los últimos meses, sobre todo porque su mente está bien, pero su cuerpo no le responde. “Tú no sabes las que he pasado, mi mente está completamente bien y no me puedo mover”, señala.

Andrade admitió que entre el torbellino de emociones que ha vivido, hay una que reconoce a la perfección y con la que ha tenido que lidiar: la depresión. “Es un tema muy personal porque a todos nos da diferente, a la familia cansa mucho aunque se turnen, pasas por muchas emociones, principalmente hay una que reconozco perfecto, que es la depresión, es una depresión absoluta porque no puedes hacer mucho, no te reconoces, porque yo mi voz, y como hablo, que siento que yo no lo había escuchado”, dijo.

Entre lágrimas, Yolanda confesó que cuando ve videos del pasado no se reconoce, y eso la pone mal, pues dice, pareciera que está atrapada en otro cuerpo.