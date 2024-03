Una vez más, Yolanda Andrade y Laura Zapata están envueltas en controversia. En esta ocasión, la “villana de las telenovelas” revivió su pleito con la conductora de Montse & Joe al lanzar una contundente indirecta sobre los problemas de salud que ha enfrentado en los últimos meses.

“¿Cuándo me enfermé dijiste que me lo merecía? Ay no, es que es alguien que su mamá no la quiso. Me da tristeza. Yo creo que tiene algo en su corazón, mucho odio, mucha envidia, mucho todo y se cree tan letrada y todo, y mira que corrientita eres. Saliste más corriente que yo y vulgar que yo. Me voy a echar a la perra encima, pero estoy vacunada”, señaló Andrade.

Andrade, quien llegó a tener una relación muy cercana con Thalía, ahora aseguró que Zapata llegó a sostener noviazgos con mujeres. “Me acordé de un detalle, bueno, fue un detallón el de Laura. Anda recordando romances y yo me acuerdo que ella tuvo un romance. Bueno, tuviste dos, uno con una actriz, que fue tu compañera también, en esas novelas que hacían, y otra cantante. Fueron mujeres, una se acaba de morir hace poco y la otra está bien vivita”, comentó Yolanda ante los ataques de Zapata a su persona.