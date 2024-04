Andrea Bocelli hizo el anuncio de The Concert of a Lifetime en honor de su 30º aniversario en la música. El evento de tres días se llevará a cabo en Lajatico, en el Teatro del Silenzio en Toscana, un anfiteatro natural en la ciudad natal de Bocelli. El show tendrá varios invitados, entre ellos Christian Nodal.

La serie de recitales programados para el lunes 15, miércoles 17 y viernes 19 de julio incluirá música del extenso repertorio de Bocelli, así como duetos con otros artistas. La lista de famosos incluye a Ed Sheeran, Brian May, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Sofía Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Matteo Bocelli, Virginia Bocelli y superestrellas clásicas como Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Aida Garifullina, Bryn Terfel, Nadine Sierra y muchos más aún por anunciar.

Distinción para Christian Nodal

Christian Nodal, referente de la nueva escena regional mexicana y auténtico ídolo de masas, será el único artista latino que participe en tan magno evento. El carismático cantautor ha logrado revitalizar el sonido y atraer a una masa gigantesca de público joven totalmente enamorada de sus canciones, sus directos y su personalidad convirtiéndole en el artista mexicano de moda en todo el mundo de habla hispana.

Sobre la experiencia de compartir un escenario con Andrea Bocelli, Nodal confiesa: “Escuchaba su música aún antes de nacer, gracias a la admiración que mis padres siempre le tuvieron. Me inspiraba con su voz y sus melodías mientras soñaba con algún día ser cantante, sin jamás imaginar que un premio nos cruzaría y él, el más grande de todos los tiempos, supiera de mí y me invitara a cantar junto a él. No tengo palabras para describir lo que significa este sueño para mí, el cantante y el ser humano. Gracias Andrea Bocelli por llevarme al cielo de ida y regreso estando vivo”.

Como una de las voces más reconocidas en la industria del entretenimiento y venerada por los fanáticos a nivel internacional, Andrea Bocelli ha entretenido al público durante 30 años, contando con casi 90 millones de discos vendidos en todo el mundo. Además de sus conciertos con entradas agotadas y transmisiones en vivo que batieron récords, Bocelli ha compartido su talento en muchos eventos importantes, incluidos los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y Global Citizen. Ha obtenido un Globo de Oro, siete Brit de música clásica y siete World Music Awards, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.