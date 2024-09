Andrea Legarreta no disimula el descontento que tiene en contra de Adrián Marcelo, en especial por su humor negro y el hecho de ejercer violencia de género, sobre todo hacia Gala Montes y ahora que se encuentra nominado por segunda vez, la conductora del programa Hoy reaccionó de la siguiente manera:

“Al final yo no soy quién para estarlo señalando, pero lo que sí es que cada uno va a ir generando comentarios de todo tipo, gracias a lo que estamos viendo allá dentro”, señaló la actriz durante la presentación de la telenovela El precio de amarte.

Respecto a que Sabine Moussier y Mariana Echeverría ya no quieren hablar de lo que vivieron y dijeron en su momento dentro del encierro, Legarreta mostró comprensión y subrayó la importancia de aprender de los errores. “Ellas están en su derecho de no hablar, yo no soy quién para estarlas señalando, yo también en mi día me he equivocado, he cometido errores y tomado decisiones que no son buenas”, declaró.

“Lo importante es aprender de lo malo, de lo negativo, que es de donde más crecemos”, señaló la presentadora, quien desde el comienzo del reality ha externado que es Team Mar, en especial porque dentro se encuentra su amigo Arath de la Torre.

Compartió su apoyo incondicional del comediante, destacando cómo su verdadera personalidad está emergiendo en el reality show en el que participa. “Estoy muy orgullosa de él, sin duda va saliendo la personalidad linda o no tan linda de los que están dentro y él va muy bien, vamos con Arath y con el Team Mar”, externó.

Legarreta acudió a la presentación de dicho melodrama producido por Carmen Armendáriz, que iniciará el próximo lunes por el canal Las Estrellas, en donde actuará su hija Nina Rubín.