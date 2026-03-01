Andrea Echeverri en la UNAM

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dispuesto una agenda que transforma Ciudad Universitaria en un epicentro de reflexión y acción colectiva durante marzo. Bajo el lema internacional de “Derechos. Justicia. Acción. Para todas las mujeres y niñas”, la institución busca abrir espacios donde la cultura y el compromiso social se entrelacen.

La comunidad universitaria vivirá uno de los momentos más esperados el próximo 12 de marzo, cuando la reconocida cantante Andrea Echeverri lleve su proyecto solista Ruiseñora al emblemático espacio de Las Islas. Su repertorio, conocido por abordar la autonomía femenina, la maternidad y la crítica social, se convierte esta vez en una herramienta para el diálogo intergeneracional y la resistencia cultural.

Primeros pasos

Desde sus inicios con Aterciopelados, Andrea Echeverri ha utilizado la música para desafiar los roles de género y visibilizar las experiencias de las mujeres latinoamericanas. Su presencia en la UNAM no solo representa una actuación artística, sino que aporta un símbolo de encuentro entre arte y activismo, donde la voz se convierte en un instrumento de transformación social, de acuerdo con un comunicado de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM.

La artista colombiana subirá al escenario en el marco de la 8ª Jornada por el 8M, una cita abierta que reunirá a estudiantes, docentes y público general en torno a propuestas musicales y de pensamiento social. Antes del concierto principal, el evento contará con la participación de Dani Abarza, Odette Gutiérrez —ganadora de la tercera edición del Concurso de Canción Feminista de Casa del Lago UNAM— y el Coro de la ENP 2, conformado por 35 estudiantes principalmente mujeres.

Durante todo marzo, facultades, institutos y centros culturales de la UNAM desplegarán actividades gratuitas que van desde conversatorios hasta expresiones artísticas, con la intención de consolidar un espacio universitario de reflexión crítica y organización colectiva. La Coordinación para la Igualdad de Género cumple así seis años consecutivos articulando una agenda institucional en defensa de la igualdad sustantiva.