Andrea Legarreta celebra el amor

Andrea Legarreta dejó atrás la discreción sobre su noviazgo con el coach Luis Carlos Origel, menor que ella 21 años. La conductora de Hoy ya no se esconde y presume lo enamorada y feliz que se encuentra tras separarse de Erik Rubín, su esposo por 22 años, y con quien tiene dos hijas, Mía y Nina.

Legarreta confirmó su relación con el sobrino de Pepillo Origel hace unas semanas, cuando Luis Carlos estuvo en el matutino de Televisa en una dinámica junto a Andrea, el momento dio de qué hablar porque sus compañeros sacaron a relucir que entre ambos había algo más que una amistad.

Andrea confirmó la relación y dijo que se encontraba muy feliz e ilusionada. Aseguró que tanto sus hijas como su expareja estaban al tanto y ya hasta convivían con Luis Carlos, pues es un viejo amigo de la familia.

La acompañan en su facilidad

Tanto Mía como Nina han dicho a la prensa que están felices con la pareja de su madre, a quien apoyan en cualquier decisión que tome sobre su vida.

Entre sonrisas, besos, abrazos y confesiones de amor, fue como Andrea Legarreta compartió el momento romántico que vivió con su pareja, Luis Carlos Origel, quien respondió a llamado de la también actriz en redes. “Nuestra vida… Nuestros instantes… Así… Un día a la vez… Tú y yo…”, escribió Legarreta para acompañar tres fotos junto a su pareja, quien no se quedó atrás con y le respondió: “¡Así… tú y yo!”.

La famosa acompañó las instantáneas con un par de reflexiones, una sobre la importancia de disfrutar los momentos de la vida: “La vida es ahora. Es no dejar nada para después. Es reír, llorar, sanar, reconstruir, crear, crecer, coincidir, conectar, empatizar y compartir.

Es sentir, soñar, decir, demostrar, confiar, conocer, viajar, placer y descubrir. Es abrazar, mirar, besar, disfrutar, cuidar y querer. Pero, por encima de todo, la vida es vivir. Así que hazlo lo más feliz que puedas. Y hazlo ya. Y siempre”.