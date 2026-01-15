Andrea Legarreta “destapa” romance

Andrea Legarreta está enamorada, la presentadora del programa Hoy le da una nueva oportunidad al amor tras ponerle punto final a su matrimonio con Erik Rubín, con quien estuvo casada durante 22 años, la expareja tiene dos hijas en común, Mía y Nina.

La separación de la conductora y el cantante ocurrió en 2023, pero es hasta ahora, inicios de 2026, que Legarreta se animó a dejar una pista clara sobre sus intenciones románticas con Luis Carlos Origel, el sobrino del comunicado Pepillo Origel.

Luis Carlos Origel es un entrenador y creador de contenido fitness. Entre él y la conductora existe una amistad desde hace años, sin embargo, al parecer esa amistad ha pasado al terreno romántico, y fue en el matutino de Televisa donde los amigos de Legarreta habrían destapado el romance.

Luis Carlos estuvo como invitado en el matutino donde formó parte de un juego, hizo equipo con Andrea, quien en todo momento se mostró muy sonriente, sin embargo la suerte no estuvo de su lado, pero eso no importó, pues Galilea Montijo, Arath de la Torre y Tania Rincón, como si supieran lo que realmente está pasando entre Legarreta y Origel, gritaron: “Ella ya ganó”.

Andrea, a través de sus historias en Instagram, compartió parte de lo ocurrido en Hoy, y escribió: “¡No dimos una!”, junto a emoticones de carcajada y uno con ojos de corazón, además etiquetó a Luis Carlos agregando un corazón. Aunque hasta el momento la famosa no ha declarado abiertamente que tiene una relación con Luis Carlos Origel, sí ha dejado claro en redes que está enamorada.

Cibernautas no dudaron en felicitar a la conductora de 54 años, quien recientemente habló muy bien del entrenador, lo elogió y dejó entrever que no le era indiferente. “Qué química tan linda de ellos”. “Se merece toda la felicidad del mundo”. “OMG, Andrea, cada día se ve más bonita y su novio es guapísimo. Se ve que está feliz con su relación”. “Qué guapo. Y me encanta la sonrisa nerviosa de ella”. “Esa sonrisa dice todo”, fueron algunas las reacciones.

Andrea Legarreta se acaba de ir de vacaciones con sus hijas y su ex, el cantante Erik Rubín, quien desde hace meses dejó de vivir en la misma casa que Andrea y que sus hijas.