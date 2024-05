Tras los desafortunados comentarios que Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y José Ramón San Cristóbal, “El Estaca”, hicieron sobre el físico de Lucero Mijares, hija de Lucerito y Mijares, distintas personalidades del espectáculo han salido en defensa de la joven, una de ellas fue la conductora Andrea Legarreta.

La presentadora de Hoy no solo reiteró su apoyo a la joven cantante y reprobó la actitud de los conductores; también puso un alto a quienes opinan de los demás sin pensar.

“Al final esta sociedad ha vuelto muy común encontrar en redes ataques de todo tipo. O sea, a mí me impacta que dejen ya los que somos adultos, que nos dedicamos a esto, que a lo mejor te tiran mal a onda sin conocerte, porque les caes mal y entonces te tiran mucho odio”, dijo durante la inauguración de una hamburguesería.

Legarreta confesó que su familia también ha vivido de cerca este tipo de ataques, por lo que sabe que las críticas no solo afectan a quienes las reciben, también a su entorno más cercano. “Afecta a todos los que rodean a la persona que es criticada. Yo lo he visto con mis hijas, las he visto llorar por comentarios que les escriben en redes sociales y no es fácil. Me parece que esto tiene que terminar”, agregó tajante.

La también actriz enfatizó en la importancia de ser empáticos y, antes de emitir cualquier comentario que pueda dañar a otros, reflexionar qué pasaría si los papeles se invirtieran. “Me imagino que toda la gente que crítica, en cualquier medio, tienen madre, tienen hermanos hermanas; por qué no pensamos en si nos gustaría que esto les sucediera a nuestros cercanos, quizá así se resolvería está situación”. declaró.

Sobre el apoyo que su hija Mia brindo a Lucero en estos complicados momentos, Legarreta señaló que gracias al programa Juego de voces, ambas chicas se han vuelto muy unidas. “Son muy solidarias y eso es muy importante para enfrentarse a este tipo de problemas, lo bueno es que cuando pasa algo como esto, entre ellas se apoyan. Así debe ser”, finalizó.