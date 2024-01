Las acusaciones de Anette Cuburu de que Andrea Legarreta destrozó su matrimonio y mantiene romance con ejecutivo de Televisa ya tuvieron respuesta. La presentadora de Hoy la retó a presentar pruebas.

En días pasados, la conductora de Venga la alegría aseguró que su colega provocó una de las peores épocas de su vida; además, Anette expuso la presunta infidelidad de Andrea.

“A mí nadie me ha regalado nada, desde los ocho años entré a Televisa y mi trabajo lo respalda. Al final siento que ella odia a la persona incorrecta y no sucedió lo mencionado por ella, yo no fui a decir que ella tenía algo con ‘El Negro’ (Raúl Araiza)”, dijo Andrea en un encuentro con la prensa.