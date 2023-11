La actriz Andrea Torre, de 33 años, sorprendió a sus seguidores al compartir que padeció cáncer de mama y que emprendió una lucha contra la enfermedad de la que salió victoriosa. La actriz de Una familia de diez detalló en un emotivo video cómo vivió algunos momentos combatiendo esta enfermedad en la que su esposo, fue un gran apoyo.

La conductora y madre de dos hijos mantuvo en secreto que padecía cáncer de mamá, fue hasta hace unas horas que a través de sus redes sociales lo reveló junto a algunos momentos importantes de esta lucha que inició hace un año cuatro meses.

La batalla que emprendió Andrea Torre para vencer al cáncer de mamá no fue sencilla, detalló que aunque fue una noticia fuerte decidió tomarla con actitud para poder salir adelante y enfrentarse a 18 quimioterapias, una cirugía, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias.

“Me gustaría platicarles, algo que me cambio la vida de un momento a otro. Hace un año y 4 meses me detectaron Cáncer de mama, una noticia fuerte que tomé con buena actitud para salir adelante, después de 18 quimioterapias, 1 operación, 16 radioterapias y 12 inmunoterapias logré vencer esta enfermedad, este recorrido sacó la fortaleza y la valentía que no sabía que tenía, me cambió la perspectiva de muchas cosas y definitivamente mi vida dio un giro de 360 grados”, escribió junto a un emotivo video.

En el material se observan momentos en el que Torre recibe el tratamiento, instantes en los que está recibiendo apoyo y amor de su familia y amigos y cuando llega el gran momento de celebrar estar libre de la enfermedad. Andrea agradeció a su esposo y al equipo médico que la cuidó para sobrellevar este complicado momento, y recordó que si se detecta a tiempo la enfermedad puede ser curable.