Andrés Borda se une a Rosario Tijeras

Andrés Borda considera que parte del éxito de Rosario Tijeras, al cual se sumó en esta nueva temporada, es dar a ciertos actores personajes cuyo fenotipo quizá no correspondería, pero justo eso le da veracidad.

El actor de The blacklist y Oscuro deseo, que normalmente la haría de galán y chico bueno, da vida al hijo de El Sagrado, un hombre poderoso dentro del crimen organizado y que es interpretado por Andrés Almeida.

“La gente tiene ideas preconcebidas de cómo se ve y es un error por supuesto, en EU se ve mucho que pasa eso, que al latino le dan ciertos fenotipos cuando hay una gama gigante de cómo es el latino. Creo que aquí se ha ido tomando otro camino, de que no necesariamente alguien tiene que ser el héroe o el villano, creo vamos bien, se está dando diversidad”, dice Borda.

“Aquí mi personaje es como un mirrey, se cree todopoderoso y de que el mundo está a sus pies, pero el papá lo mantiene apartado porque sabe que su hijo no es tan brillante no puede aportar nada al negocio”, abunda el actor.

Rosario Tijeras, desde su estreno, es por ahora de las más vistas de las series de habla no inglesa a nivel mundial en Netflix. Inició sus transmisiones en 2016 contando la vida de una joven (Bárbara de Regil) que se ve atrapada por la mafia y va escalando posiciones acordes a sus habilidades y en crueldad en ciertos momentos.

Originalmente tenía tres temporadas y terminaría en 2019. Pero cinco años después retomaron trabajos para una cuarta, hasta llegar a la actual. “Por fortuna se me han ido dando diferentes tipos de personaje, desde diferentes ángulos y eso va enriqueciendo la diversidad para el público. Es algo bueno cuando de repente te encasillan en un personaje en los ‘casting’”, comenta el histrión.