Los asistentes a un concierto en Colombia quedaron más que molestos con el roquero argentino Andrés Calamaro, luego de que este dejara abruptamente el escenario, además de que en su corto show se portó hasta cortante.

El creador de “Flaca” dejó el escenario principal del festival Cordillera cuando aún faltaban más de 20 minutos de su tiempo asignado para tocar; además, trascendió que el músico tenía un deterioro físico y vocal, que hizo que en varias de las canciones se oyera más la voz de sus coristas que la de él mismo como estrella principal. “Mis disculpas. Anoche no lamentamos inconvenientes técnicos ni logísticos. No encuentro otra explicación que las alturas que, nobleza obliga, nunca me habían maltratado en esta ciudad donde tanto me quieren”.

Apuntaron en redes que el “Salmón”, como también se le conoce, no saludó ni a su público, en un escenario a 2,635 metros sobre el nivel del mar. “Arrogante eres, te esperamos por horas y nos dejaste cantando solos sin más. Alta suciedad”, le externaron en redes sociales.