Andrés Cepeda, portador de alegría

El cantante y compositor colombiano Andrés Cepeda sabe que la comunidad migrante latina en Estados Unidos vive un "momento" delicado, y aunque él no emite una postura política al respecto, sabe que también tiene, a su forma, un objetivo muy importante.

Andrés, quien se presentará con su concierto "Bogotá" en la Ciudad de México, también competirá junto a Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade y Karol G en el Grammy Latino en la categoría de mejor álbum pop latino, el 26 de noviembre próximo. "Iremos en una situación muy particular. Voy a plantarme frente a los míos, mi gente latina. Este momento álgido a todos nos tiene tensos, pero mi reto es estar por encima de las circunstancias. Más que del lado de las posturas políticas, creo en las emociones y el romanticismo. Mi deber con las personas es acompañarlas con la alegría de mis canciones. Mi función es otra, entretener y conmover", afirma.