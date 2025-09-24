Andrés puente impugna revés judicial

El exesposo de Tatiana, Andrés Puentes, impugnó un revés judicial, por lo que ahora radicó su recurso de revisión para que se solicite orden de aprehensión en contra de la cantante y sus padres por el delito de fraude específico.

Fue el pasado el 17 de julio cuando un juzgado se reservó la facultad de ejercitar acción penal en contra de la luminaria y envió la indagatoria al archivo definitivo. La pugna se dio porque Tatiana le revocó a él y a su hija Cassandra Puentes Palacios como fideicomisarios sustitutos en un contrato de fideicomiso de un pent-house, en Puerto Vallarta.