Andrés Tovar contra Imagen Televisión

Después de que Andrés Tovar iniciara hace unos meses una denuncia contra Imagen Televisión, por pelear el nombre y creación de dos programas, ahora es la misma televisora quien denunció a Tovar por fraude y falsedad de declaración.

El productor, quien está casado con la actriz Maite Perroni, fue vinculado a proceso por presunto fraude de 150 millones de pesos contra Imagen Televisión. Un Juez de Control del Reclusorio Sur determinó que existían elementos para vincularlo a proceso por los presuntos delitos de falsedad de declaración y fraude procesal.

Con las dos partes en disputa, ahora la investigación continuará en una etapa complementaria para que ambos equipos jurídicos presenten pruebas en los próximo 60 días.

Luego de darse a conocer la noticia de la vinculación a proceso, el creativo de emisiones como Sale el sol y Rocío a tu lado, emitió su postura en redes sociales donde explicó que el conflicto inició luego de que él emprendiera acciones legales contra la televisora para reclamar presuntos adeudos relacionados con proyectos.

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión”, inició comentando en el video.

La batalla continuará

Según sus declaraciones, tras no hallar solución y a más de un año de presentar la demanda civil, la televisora interpuso una denuncia penal en su contra por presunto fraude.

La disputa entre Andrés Tovar y la televisora involucra también la relación profesional con Rocío Sánchez Azuara, quien fue conductora de uno de los programas producidos por Tovar y quien es su socia en algunos proyectos en TV Azteca.

Ahora se tendrán más de dos meses para la investigación complementaria donde Tovar podrá reunir más pruebas y fortalecer su estrategia legal.