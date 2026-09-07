Andréw Domínguez expone sus fotogramas

Bajo el nombre de “123a. Fotogramas”, el artista visual Andréw Domínguez presenta una serie de pinturas de caballete en la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero de esta ciudad.

Al respecto, el creador egresado de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas explica que el nombre de la exhibición no es algo complejo, sino que viene de un discurso que habla sobre lo ordinario.

Manifiesta que en la búsqueda de salirse de los escenarios comunes, trató de darle un sentido distinto al título de su exposición. Detalla que es aficionado a la fotografía y que en una ocasión, revisando archivos en su computadora, se encontró con un documento que lo inspiró a nombrar esta muestra. “Lo curioso es que todas las series nacen justamente de ese documento. Soy, quizá, muy tradicional en ese sentido y me gusta que todo tenga un orden. Ya estaba cansado de los temas, de etiquetas como cotidianidad, paisajes o memoria. No digo que este mal, pero como que habría que cambiarle un poco, es muy errático todo eso, sobre todo cuando veo los proyectos artísticos de mi estado”, expresó.

Hibridación

Al observar las imágenes que integran la exhibición se nota una cierta inclinación hacia la fotografía. En ese sentido, Andréw indica que “justamente nació de esa idea, porque los retratos que se hacían de la ciudad eran básicamente los mismos, muy folclóricos, entonces decía que lo iba a retomar, pero lo iba a analizar desde un punto más básico”.

Compartió que las pinturas nacieron con el paso de los años y que no dependieron de algún tipo de financiamiento gubernamental. “Cuando estaba en la universidad miraba muchas cosas que no me gustaban, como el pintar desnudos u otras situaciones muy de la academia, entonces creo que esta exposición partió cuando me enfrenté a los bodegones, ya que muchos tenían esa inclinación de pintar florecitas, por lo que yo opté por explorar otros objetos como el juguete”, refiere.

La muestra se encuentra en la sala de exposiciones temporales de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero.