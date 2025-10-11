Andrew quiere actuar junto a Jackman

Andrew Garfield, actor que encarnó al segundo Spider-Man, confirmó su interés por regresar al papel del arácnido, aunque con puso una condición. Actualmente, Marvel Studios se encuentra produciendo Avengers: Doomsday, uno de sus proyectos más ambiciosos por la cantidad de cameos de actores que incluirá, y se ha rumorado el regreso de los superhéroes arácnidos, interpretados por Tobey Maguire y Garfield.

En una entrevista con MTV, Garfield fue cuestionado sobre su posible participación en Secret Wars, película que se centraría en Peter Parker (Tom Holland) que podría reunir nuevamente a los distintos intérpretes del “trepamuros”. “¿Qué es esto, es una pista? ¿O qué es? ¡Ya lo descubrirán! Sea cual sea mi respuesta, ¿es exasperante? ¿Lo es? No lo sé”, comentó entre risas.

También expresó su entusiasmo por compartir pantalla con Hugh Jackman, el intérprete de Wolverine y al de Venom. “Amo a Wolverine, amo a Hugh (Jackman) y tú sabes, Tom Hardy, obviamente, es un actor formidable y lo que hizo con Venom fue súper divertido. Estoy abierto a ello. Estoy listo para pasar un buen rato”, declaró Garfield.

El protagonista de The Amazing Spider-Man (2012-2014) también habló sobre su admiración hacia los productores del Spider-Verse. “Me encantan las películas del Spider-Verse. Me gustan Phil Lord y Christopher Miller. Solo lo digo por decir”, afirmó.