Andrey Zvyagintsev lanza Minotauro

El cineasta ruso Andrey Zvyagintsev regresa a la pantalla grande después de casi una década con Minotauro, una película que retrata cómo la violencia y las decisiones políticas pueden transformar la vida de una familia.

Estreno

El largometraje tuvo su estreno mexicano en la Cineteca Nacional, como parte del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM).

Durante el encuentro con el público, el director de Leviatán y Sin amor reconoció que le resulta difícil imaginar un futuro esperanzador para Rusia. Sin embargo, explicó que, incluso en medio de esa incertidumbre, ha encontrado en el cine una razón para continuar trabajando lejos de su país. “Soy pesimista, pero un pesimista que mira el futuro con optimismo. Mi optimismo consiste únicamente en que sé que, si tienes algo que hacer entre manos, esa es tu patria. Lo sé con certeza”, expresó el realizador, quien recordó que esa sensación lo acompañó cuando comenzó a filmar Minotauro en Letonia.

La película, que obtuvo el Gran Premio del Festival de Cannes 2026, está ambientada en Rusia durante 2022, año en que comenzó la invasión rusa a Ucrania, y combina un conflicto matrimonial con las consecuencias de la movilización militar.

Dilema

La historia sigue a Gleb, un empresario cuya estabilidad comienza a desmoronarse cuando descubre la infidelidad de su esposa y recibe la exigencia de seleccionar a trabajadores de su compañía para enviarlos a la guerra.

El título recupera el mito griego del Minotauro, al que Atenas debía entregar 14 jóvenes como sacrificio. La referencia adquiere un significado político en la cinta, donde el protagonista debe decidir quiénes serán enviados al conflicto armado.

La película también está inspirada en La esposa infiel, del cineasta francés Claude Chabrol, estrenada en 1969, aunque Zvyagintsev traslada el drama a la Rusia contemporánea.

Durante la conversación, el realizador recordó que el 13 de septiembre de 2025, cuando comenzó el rodaje de Minotauro en Riga, Letonia, llegó a un set donde la mayoría de los integrantes del equipo eran desconocidos para él. Sin embargo, estar nuevamente detrás de una cámara le permitió recuperar una sensación de pertenencia, pese a encontrarse lejos de Rusia. “El primer día de rodaje llegamos al set y comprendí que estaba en mi lugar. Fue en Riga, Letonia. En el equipo estaban mis colaboradores más cercanos, pero los otros 60 eran personas completamente nuevas para mí”, relató.

Zvyagintsev también reconoció que trabajar con un equipo nuevo representó un cambio importante. Aunque algunos de sus colaboradores más cercanos participaron en la producción, alrededor de 60 integrantes eran personas con las que no había coincidido anteriormente.

Minotauro es el sexto largometraje de Andrey Zvyagintsev, quien anteriormente obtuvo el León de Oro de Venecia por El regreso y reconocimientos en Cannes por Leviatán y Sin amor.

La producción fue seleccionada por Francia para competir por una nominación al Óscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional.