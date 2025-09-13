Anel sufrió infarto en plena carretera

Anel Noreña se siente agradecida por seguir con vida después del susto que llevó en plena carretera rumbo a Cuernavaca, donde sufrió un infarto cerebral, así lo detalló la actriz y exesposa de José José en el programa Hoy, donde, junto a su hijo José Joel, habló de la amarga experiencia que la llevó al hospital.

Anel, de 80 años, alertó al público en general, y en específico, al de la tercera edad, a que se haga revisiones constantemente. En su caso, admite que su consumo de azúcar no ha sido como el que le han indicado ya cinco médicos.

José Joel, su hijo, pidió al elenco del matutino que le echen un ojo a su madre, por eso de “la galletita” o “del dulcecito”, pues aunque su mamá se encuentra estable y recuperada, debe cuidarse. Aunque Anel pensaba pasarla bien en Cuernavaca, ante su malestar durante el camino, tuvo que ir directa a urgencias, pues empezó a perder conocimiento y no podía articular palabra, tampoco podía moverse.

Diagnóstico

El incidente, diagnosticado como un infarto cerebral ligero, ocurrió hace un mes y medio, una experiencia que hizo reflexionar a la exesposa del fallecido “príncipe de la canción”, quien hizo un llamado a cuidar lo más valioso de la vida: la salud. “Cuídense el azúcar, la presión, lo necesitamos, ya de la tercera edad, necesitamos esos cuidados”, dijo.

Algo positivo que le trajo este amargo momento fue volver a ver juntos a sus hijos José Joel y Marysol, quienes estaban distanciados desde hace tiempo. “Se juntaron Pepe y Marisol”, compartió sonriente.

Anel Noreña es colaboradora en el programa Hoy. Comenzó su andar artístico en 1966 tras ganar el concurso de belleza Miss Los Ángeles. En México trabajó como modelo y estudió actuación en la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Apareció en películas y telenovelas como Alcanzar una estrella II (1991), La sonrisa del diablo, Agujetas de color de rosa, Tú y yo, Vivo por Elena, y Yo amo a Juan Querendón.