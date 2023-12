Versiones aseguran que Anel Noreña ya fue beneficiada con las regalías de José José, su exesposo, por ser su heredera universal, dinero que presuntamente ya habría invertido en comprar una casa para ella y su hijo menor, José Joel, sin embargo, aseguran que la actriz podría enfrentar una demanda por parte de su exabogada, la licenciada Cecilia Mendoza, debido a que aparentemente no terminó de pagarle por su asesoría legal.

En mayo del año pasado, diferentes medios dieron a conocer que la cifra tentativa que Anel recibiría por las regalías del cantante, fallecido a los 71 años, fluctuaría entre los 12 millones de pesos, sin embargo, este martes, la revista TV Notas publicó una historia en la que asegura que la exesposa de José José obtuvo 20 millones de pesos por parte de Sony Music, los cuales, supuestamente, ya habría invertido en la compra de una propiedad.

Cuando, en abril del 2021, se llevó a cabo la lectura del testamento del “príncipe de la canción”, revelando que Noreña era la heredera universal, la actriz no quiso entrar en detalles ni hablar acerca de en qué invertiría el dinero que recibiría, pues en esos momentos expresó que, quizá, José José solo habría dejado deudas, situación que no la molestaba debido al gran júbilo que le produjo saber que su exesposo habría pensado en ella para dejarle todos sus bienes.

“Lo que pasó hoy es verdaderamente trascendental y fundamental. José, desde el cielo, puso a su familia por encima de todo y todos los demás, el hecho de que haya pensado José en mí, me hace tan feliz porque, la verdad, yo siempre lo esperé”, dijo a medios de comunicación en su momento.

Aunque se negó a hablar de sus planes a futuros, no perdió de vista que la cantidad que recibiera, la ayudaría a asegurarse, pues debido a su edad no contaba con una entrada de dinero fluida. “Esta herencia José me la está dejando a mí y yo tengo que asegurar mi vejez, primero que nada”, destacó Anel, que estuvo casada con el cantante por 15 años, de 1976 a 1991.

La postura de Anel con respecto a los derechos que disfruta desde que se anunció que era la heredera universal, le han traído desencuentros con su propia familia, pues desde hace meses vive un distanciamiento público de su hija Marysol Sosa, a quien no le ha permitido hacer uso del nombre de su padre, pues para hacerlo, le pide que la remunere con parte de las ganancias que la joven genere con el espectáculo “Amar, querer y rockear”.