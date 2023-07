A fines de mayo pasado, la conductora de televisión Anette Cuburu sorprendió a sus fans al anunciar su salida de Venga la alegría, luego de cinco años de trabajar en este matutino de TV Azteca. Mediante un comunicado que publicó en sus redes sociales expresó: “este día cerré un ciclo, les puedo decir que lo único que tenemos seguro en la vida son los cambios y vienen proyectos nuevos y retos importantes que ya estaba lista para emprender”.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, Anette Cuburu dejó muy en claro que su salida de Venga la alegría no fue por pleitos con sus compañeros o con las personas de la producción. Tomó esta decisión para pasar más tiempo con su familia, pues durante los años que estuvo en el matutino, se perdió de muchos momentos de sus hijos.

La también actriz de telenovelas fue cuestionada si regresaría a Televisa, empresa en la que laboró hace ya varios años. Ante esto, dijo tajantemente que ni de broma volvería a la televisora del empresario mexicano Emilio Azcárraga Jean. “Yo a Televisa no regreso ni de broma, mi casa es TV Azteca, ahí empecé mi carrera, ahí me hice, no es un lugar para mí, no me sentí cómoda, pero la verdad a mí, Azteca me hizo y me realizó todos mis sueños y es mi casa, es donde quiero estar y donde tengo mis planes”, asegura.

¿Anette Cuburu no volvería a Televisa por culpa de Andrea Legarreta?

Años atrás, este par de bellas y talentosas mujeres, trabajaron juntas en el programa Hoy. En ese entonces, Anette estaba casada por Alejandro Benítez, uno alto ejecutivo de Televisa y surgió el rumor de que tuvo un amorío con Raúl “El Negro” Araiza; este chisme la afectó laboral y personalmente.

Posteriormente, Anette Cuburu y Alejandro Benítez se divorciaron; su exesposo se encargó de cerrarle las puertas para conseguir nuevos proyectos, situación que la mantuvo en una fuerte depresión. En una entrevista con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, la exconductora de VLA aseguró que dos mujeres del programa Hoy fueron quienes divulgaron el falso rumor de su romance con Araiza. “Había dos personas que no querían que yo estuviera en ‘Hoy’, porque las opacaba, porque les hacía sombra”, señaló.

Muchos afirman que Andrea Legarreta fue una de ellas, lo cual ha negado en varias ocasiones. Por otra parte, Anette compartió en su encuentro con los medios de comunicación que vienen nuevos proyectos para ella en TV Azteca. “La verdad, no puedo decir nada, porque acuérdate de que en esta carrera, sobre todo, se ceban las cosas y del plato a la boca se cae la sopa. Sí voy a ser un poquito celosa con eso, pero estoy muy, muy contenta”, declaró.