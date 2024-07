Anette Michel no le entra al reality

La conductora de televisión Anette Michel dejó en claro que no ella no quisiera estar en La casa de los famosos porque su estilo de vida no cuadra con un reality de esa naturaleza. La también actriz aseguró a medios de comunicación no estar interesada en participar en un programa de ese estilo.

“Cero, no es mi estilo, yo no tendría nada que estar exhibiendo. Yo soy una persona exageradamente tranquila, una persona común y corriente que va a hacer sus compras, que lleva al niño a la escuela. No, gracias”, dijo Anette cuando fue cuestionado por la prensa. “Trabajo en algo extraordinario, pero mi vida es rutinaria, no tendría nada que hacer en un lugar así”.

Es sabido que este reality show da mucha exposición a sus participantes; sin embargo, tiene sus riesgos, pues ventilan su vida privada y si no tienen buena conexión con la audiencia, pueden verse afectadas sus carreras.