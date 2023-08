Anette Michel asegura que no quiere saber nada de conducción por el momento, pues prefiere darle prioridad a la ficción y a las villanías, como su personaje en la telenovela Minas de pasión.

La exanfitriona de Master Chef descarta que en este momento tenga proyectos como presentadora, incluido el programa Hoy, matutino que supuestamente la invitó a colaborar en sus filas recientemente.

“¡Muerta de la risa cuando leo eso, porque todos estaban enterados menos yo! Que si me proponían para acá o para allá... Me sentía en torbellino. Yo tengo claro lo que quiero en mi carrera y hacia dónde la quiero llevar y en este momento me quiero dedicar exclusivamente a hacer ficción, ya más adelante voy a levantar la mano para conducción”, subrayó Anette.

Además de su trabajo en la telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo para Las Estrellas, la actriz gusta de compartir tiempo con su hijo Nicolás, de 12 años. “Estoy a full, pero agradezco a la producción que me respeta los fines de semana para que pueda convivir con la familia”, indicó.

La tapatía considera que actualmente las familias viven tiempos diferentes a como era la dinámica con los padres en décadas pasadas, pues cree que antes había papás que ignoraban a los hijos o sólo los regañaban y los castigaban. Anette piensa que ahora hay mayor empatía. “Mi hijo ya está creciendo, tiene comentarios de preadolescente y cambios de humor, y yo estoy atenta con qué vendrá”, compartió la famosa.

El personaje de Michel en Minas de pasión es Roberta Castro, quien es la antagónica de la historia y posee un carácter muy fuerte, capaz de intimidar a cualquiera. “Seré mala, mala, de Malolandia. He hecho malas y ésta, Roberta. Soy una mujer perversa, egoísta, capaz de todo, hasta de matar, sí es un personaje complejo”, detalló.

Pese a su experiencia de más de 25 años en televisión, la actriz, cuya villana se verá desde el 21 de agosto por el canal Las Estrellas, reconoce que las escenas de besos apasionados aún no le son sencillas.